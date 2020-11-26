Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa'daki kayıp göçmen çocuklar konusuna işaret eden Yaşar "Bizler hep kayıp sayısına odaklanıyoruz. Sayıdan ziyade bu çocukların başına gelebilecek ihtimallere odaklanmalıyız. Bu ihtimal bir çocuğun bile başına gelse dünyanın ayağa kalkması gerekir" dedi. Devletlerin, bu konudaki yükümlülüklerini yerine getirmesini istediklerini ifade eden Yaşar, kayıp mülteci çocuklar konusunda somut adım atılması gerektiğinin altını çizdi. Yaşar "Çocuk kayıplarını önlemede en etkili yöntem, onları ebeveynleri ile buluşturmak, aile bağlarını yeniden tesis etmek. Kayıpları önlemek, kaybolmuşları bulmaktan daha kolay" diye konuştu.