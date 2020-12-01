İzmir merkezli 5 ilde FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik operasyonda meslekten ihraç edilmiş 41 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 41 gözaltı
01.12.2020 - 09:04 | Son Güncelleme: 01.12.2020 - 09:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir merkezli 5 ilde FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik operasyonda meslekten ihraç edilmiş 41 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Etiketler : İzmir,FETÖ,operasyon,
750162 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/750162.aspx
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