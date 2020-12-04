Türkiye genelinde uzun bir aradan sonra hafta sonu saat 21.00 ile 05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasına 2 saat kala İstanbul'da trafikteki durum görüntülendi. İstanbul’da TEM otoyolu Çamlıca gişeleri mevkiinde kısıtlamaya 2 saat kala trafikte yoğunluk oluştu. Trafikte ilerleyen araçlar durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre trafik yüzdesi 81 seviyelerinde olduğu görüldü.
Kısıtlamaya 2 saat kala İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 81'lere çıktı
04.12.2020 - 19:21 | Son Güncelleme: 04.12.2020 - 19:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul’da sokağa çıkma kısıtlamasına bir saat kala trafikte ve metrobüste kısmi yoğunluk oluştu. Trafik yüzdesinin 81 seviyelerinde olduğu belirtildi.
Etiketler : istanbul,kısıtlama,trafik,
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