Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YÜCEL KAYAOĞLU

Koronavirüs vakalarındaki artışlar, büyükşehirlerde düşüşe geçti. Aynı gerilemenin iki hafta içinde Anadolu'da da görülmesi bekleniyor. Özellikle kasım ortasından sonra başgösteren hızlı vaka artışları sebebiyle sokağa çıkma yasağıyla birlikte sınırlama tedbirleri de arttırılmıştı. Alınan bilgiye göre; bu tedbirler, büyükşehirlerdeki vaka artış hızını geriletmeyi başardı. Vakalardaki düşme eğiliminin önümüzdeki haftadan itibaren, yoğun bakımlardaki doluluk oranının ise tedavi sürecinin 10-14 gün sürmesinden dolayı iki hafta sonra düşmeye başlayacağı öğrenildi. Kararın olumlu yansımaları, önümüzdeki haftadan itibaren netleşecek.

BEKLEME SÜRESİ 20 SAAT

Vakaların 2. ve 3. pikini yaptığı birkaç hafta önce durumu acil olan bir hastanın yoğun bakım için bekleme süresi 60-70 saate kadar çıkıyordu. Geride bıraktığımız hafta ise bu süre 20 saate kadar geriledi. Uzmanlar, salgın yönetimi ve hastanelerin yükünün azalması için sürenin daha da azalması gerektiğine dikkat çekiyor.

BÜYÜKŞEHİRLER BAŞI ÇEKECEK

Vaka ile yoğun bakımdaki hasta sayısındaki düşüşün önce büyükşehirlerden başlayacağı, Anadolu'daki gerilemenin ise iki hafta sonra görüleceği ifade ediliyor. Bunun nedeni ise küçük kapalı alanlardaki toplanmaların bu şehirlerde daha fazla olması. Günlük 30 binli vaka sayılarının büyük bölümü de Anadolu kaynaklı. Tedbirlerin Anadolu'daki etkisinin iki hafta içinde ve Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Gaziantep, Diyarbakır ve Trabzon gibi büyükşehirlerden başlayarak diğer bütün şehirlerde görülmesi bekleniyor.

OCAKTA 20 BİNİ BULACAK

Sınırlamaların devamı durumunda ocak başından itibaren günlük vaka sayılarının 20 bin, şubatta ise 10 binli sayılara gerileyeceği tahmin ediliyor. Beklenen düşüşün olmaması hâlindeyse özellikle kontrolsüz artışların yaşandığı şehir ya da bölgelere özel yasaklar da söz konusu olabilir. 14 veya 28 günlük tam kapatmaların ise Sağlık Bakanlığının gündeminde olmadığı öğrenildi.