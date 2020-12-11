Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Korona virüs ile mücadele kapsamında tüm Türkiye’de, bu hafta sonu ikinci kez uygulanacak olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması akşam saat 21.00 itibariyle başlayacak. Pazartesi sabahı saat 05.00’e kadar sürecek olan kısıtlamaya saatler kala İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 72'lere ulaştı. E-5 karayolu Edirne istikametinde trafik adeta durma noktasına geldi.

Öte yandan E-5 karayolu ve TEM Otoyolu’nda oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.