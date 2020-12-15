Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen törende Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi Liu Shaobin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a güven mektubu sundu. Büyükelçi Shaobin, beraberindeki bazı elçilik mensuplarının Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisini kabul etti
15.12.2020 - 16:16 | Son Güncelleme: 15.12.2020 - 16:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi Liu Shaobin’i kabul etti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi Liu Shaobin,
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