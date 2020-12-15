Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen törende Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi Liu Shaobin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a güven mektubu sundu. Büyükelçi Shaobin, beraberindeki bazı elçilik mensuplarının Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.