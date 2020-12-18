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AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımıza “diktatör” demek 5. kol faaliyetidir
18.12.2020 - 16:05 | Son Güncelleme: 18.12.2020 - 16:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AK Parti Sözcüsü Çelik:"Milli irade düşmanı bir şahıs Cumhurbaşkanımıza diktatör diyerek yine demokrasi sınavından çakmış, faşistlik sınavından geçer not almış. Defalarca seçim kazanmış Cumhurbaşkanımıza “diktatör” demek 5. kol faaliyetidir."
Etiketler : AK Parti Sözcüsü Çelik,cumhurbaşkanı erdoğan,diktatör,
753981 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/753981.aspx
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