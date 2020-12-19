Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

25 yıllık avukat Mirzabey, çiftlerin evde daha fazla zaman geçirmeye başlamasıyla geçen yıla oranla %40 daha fazla boşanma davalarına girdiğini söyledi. Mirzabey, "Çoğu 15-20 yıllık evli. Bir müvekkilim, ‘Eşim böyle değildi, içinden canavar çıktı, dedi. Sosyal medyadan aldatmalar ile fiziksel şiddet çok arttı. Bahaneler ilgilenmiyorsun şeklinde" dedi.