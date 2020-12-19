25 yıllık avukat Mirzabey, çiftlerin evde daha fazla zaman geçirmeye başlamasıyla geçen yıla oranla %40 daha fazla boşanma davalarına girdiğini söyledi. Mirzabey, "Çoğu 15-20 yıllık evli. Bir müvekkilim, ‘Eşim böyle değildi, içinden canavar çıktı, dedi. Sosyal medyadan aldatmalar ile fiziksel şiddet çok arttı. Bahaneler ilgilenmiyorsun şeklinde" dedi.
Sanal aldatmalar boşanmaları artırdı
19.12.2020 - 02:34 | Son Güncelleme: 19.12.2020 - 02:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Edirne Barosu avukatlarından Bedia Mutlu Mirzabey, pandemide çevrimiçi aldatmaların, boşanmaların ve aile içi şiddetin ciddi oranda arttığını, boşanma davası açmak için gelen çok sayıda müvekkilinin olduğunu belirtti.
Etiketler : aldatma,boşanma oranları,
754071 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/754071.aspx
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