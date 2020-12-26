Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 14-20 Aralık tarihlerinde kent genelinde yapılan operasyon ve uygulamalar hakkında paylaşımda bulunuldu. NARKOTİM, Operasyon ve Soruşturma Büro Amirliği ile Sokak Suçlarıyla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yapılan operasyon ve uygulamalarda; 452 gram Skank, 122 adet Captagon, 116 gram Eroin, 6 gram Sentetik Kannabinoid, 386 gram Metamfetamin, 4 adet Ectasy, 7 bin 789 ade Sentetik Ecza, 6 bin 775 lira, 10 Euro ve 1 adet tabanca, 1 av tüfeği ile 78 adet fişeğin ele geçirildiği bildirildi.

Öte yandan, ekipler tarafından 31 şüpheliye işlem yapılırken, şüphelilerden 9’unun çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı bilgisi paylaşıldı.