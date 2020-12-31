Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki (KKK) eylemlere ilişkin 132 sanıklı davada hüküm açıklandı. Buna göre, aralarında dönemin KKK Cari Harekât ve Komuta Kontrol Daire Başkanı eski tuğgeneral Adem Boduroğlu’nun da bulunduğu 12 sanığa “anayasal düzeni ihlale teşebbüs” suçundan “ağırlaştırılmış müebbet”, 80 kişiye ise “müebbet” hapis cezası verildi.

Aynı suça “yardım eden” sıfatıyla 22 sanık 12 yıl 6 aydan 19 yıla kadar hapisle cezalandırılırken, 3 kişi ise “silahlı terör örgütüne üyelik” suçundan 6 yıl 3 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapse mahkûm edildi.

Genelkurmay çatı davasında 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan eski tuğgeneral Erhan Caha, bu dosyada, “öldürmeye teşebbüs” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından toplam 103 yıl hapisle cezalandırıldı. “Ağırlaştırılmış müebbet” cezasına çarptırılan dönemin KKK Personel Başkanlığı Plan Şube Müdürü eski albay Mutlu Serkan Vurdem’e ayrıca eski Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga’nın da arasında bulunduğu bazı mağdur ve müştekilere yönelik “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan 54 yıl hapis cezası verildi.

9 sanığın bütün suçlamalardan beraat ettiği davada, 3 kişinin dosyası ayrıldı.