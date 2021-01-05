Edinilen bilgiye göre, bir süre önce korona virüse yakalanan AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu’nun kayınvalidesi Medine Köksalan, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Medine Köksalan’ın cenazesi Osmaniye’nin Kadirli ilçesine bağlı Narlıkışla köyünde Covid-19 tedbirleri kapsamında defnedildi.