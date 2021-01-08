Denizli’de 1 saat içerisinde meydana gelen 3.5, 1.5, 3.6 ve 1.7 büyüklüğündeki 4 depremin ardından saat 04.31'de merkez üssü Pamukkale ilçesine bağlı Irganlı Mahallesi olan 3.7 büyüklüğünde orta şiddetli bir deprem daha yaşandı. Depremde herhangi bir hasar ve can kaybının olmadığı bildirildi.
Denizli beşik gibi! Üst üste depremler
08.01.2021 - 04:47 | Son Güncelleme: 08.01.2021 - 04:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Denizli’de merkez üssü Pamukkale ilçesine bağlı Irganlı Mahallesi olan 3.5 büyüklüğünde orta şiddetli bir deprem meydana geldi.
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