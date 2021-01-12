Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

Lizbon ve Madrid’de kritik temaslarda bulunan Bakan Çavuşoğlu, muhataplarıyla ikili ilişkilerin yanı sıra Türkiye-AB ilişkileri ve Doğu Akdeniz konusunu ele aldı. Edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu’nun iki ülkedeki temasları oldukça verimli geçti. İki ülke tarafından da Türkiye’nin AB yolunda attığı adımların desteklendiği ve bundan sonraki süreçte de desteklerin süreceğini vurguladı. Türkiye'nin son derece önemli bir NATO müttefiki olduğunun altı çizilen toplantılarda, Ankara’nın AB ile yeni sayfa açma girişiminden duyulan memnuniyet dile getirildi. Ayrıca, Türkiye’ye karşı yaptırım ve ambargolara hem Portekiz'in hem de İspanya'nın sıcak bakmadığı bir defa daha Çavuşoğlu’na iletildi.

"SOMUT ADIMLAR BEKLİYORUZ"

Türkiye ile AB arasında pozitif gündeme odaklandıklarını ifade eden Çavuşoğlu ise Türkiye’nin geleceğini Avrupa’da gördüğünü bir defa daha vurguladı. Portekiz'in altı ay boyunca yürüteceği AB dönem başkanlığı süresince Türkiye-AB ilişkilere pozitif katkı sağlayacağına inandıklarını bildiren Çavuşoğlu, vize serbestliği, Gümrük Birliği Anlaşmasının güncellenmesi ve 18 Mart Mutabakatı’nın revize edilmesine ilişkin AB’den somut adımlar beklediklerini bildirdi.

Öte yandan, Türkiye'nin önerdiği D. Akdeniz Konferansı da görüşmelerde ele alındı.