Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hindistan’da Tadoba Andhari Kaplan Koruma Alanı’nda motosiklet kullananlar, aniden karşılarına dev bir Bengal kaplanı çıkınca hemen frenlere asıldılar. Kaplan motosiklettekilerle ilgilenmeyerek yoluna devam etti. Koruma alanında 80 kadar yabani kaplan bulunuyor. Yaban hayatı fotoğrafçısı Bhargava Srivari (29), “Kaplanlar genelde insanlardan ve yollardan uzak durmaya çalışır. Sakin kalan motosiklettekileri tebrik ediyorum. 250 kiloluk ölüm makinesiyle karşılaşınca sakin kalmak hiç kolay değil” dedi.