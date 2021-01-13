Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yerli imkânlarla üretilen ilk helikopter olan Gökbey’e entegre edilmesi için gönderilen TS3 motorunun ardından TEI, aynı motorun ikiz kardeşi olarak belirtilen TS4’ün de üretim ve montajını tamamladı. İlk ateşleme ve çalıştırma testlerinin başarılı bir şekilde yapıldığı TS4 motorunda “Ground Idle” güç seviyesine çıkartılarak projede önemli bir aşamaya ulaşıldı. Ayrıca yapılan testler, TEI mühendis ve teknisyenleri tarafından tasarlanıp geliştirilen “Millî Turboşaft Motor Test Bremzesi”nde hayata geçirilirken, sertifikasyon çalışmalarının hızlı yürütülebilmesi için proje kapsamında 4 adet motor test bremzesi kullanılacağı öğrenildi.