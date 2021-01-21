Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

Geçtiğimiz hafta AB dönem başkanlığını devralan Portekiz ve İspanya’yı ziyaret eden Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, bugün de 5 kritik isimle temaslarda bulunmak üzere AB’nin kalbi Brüksel gidecek. İki gün sürecek Brüksel temaslarında AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sophie Wilmès, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen ile bir araya gelecek olan Çavuşoğlu, ayrıca NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşecek. AB-Türkiye ilişkilerinin ana gündem konusu olacağı toplantılarda, Doğu Akdeniz başta olmak üzere bölgesel konular gündeme gelecek. Çavuşoğlu’nun Brüksel ziyareti ayrıca bu ay sonu veya Şubat başında Türkiye’de düzenlenmesi beklenen Üçlü Türkiye-AB Liderler Zirvesi’ne hazırlık niteliği de taşıyor.