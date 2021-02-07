Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, Durgun Sulardan Geçiş Tatbikatı'na ait görüntülere yer verdi. Söz konusu paylaşımda ayrıca şu ifadeler kullanıldı:

“Durgun Sulardan Geçiş Tatbikatı; Kara ve Deniz Kuvvetlerimize ait birliklerin katılımı ile 2-5 Şubat 2021 tarihleri arasında Kırklareli bölgesinde icra edilmiştir. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurları, Zırhlı/Mekanize birlikler ile istihkâm birliklerinin yakın iş birliği içerisinde Nehir Geçiş Harekâtı esaslarına göre icra edilen tatbikatta; Tanklar su tabanına basarak, Geliştirilmiş Zırhlı Personel Taşıyıcıları (GZPT) ise yüzerek derin sulardan geçiş yapmıştır. Envantere yeni giren Vuran araçları, istihkâm birlikleri tarafından tesis edilen Nakliye Takımlarıyla ve inşa edilen köprüler üzerinden başarılı bir şekilde geçiş icra etmiştir. Sulardan Geçiş Tatbikatı'nda birliklerin istihkâm yetenekleri, sulardan geçiş teçhizatları ve müşterek harekât icra etme kabiliyetleri başarıyla test edilmiştir.”