Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke Ankara

TSK ve güvenlik güçleri, son günlerde yurt içinde ve sınır ötesinde düzenledikleri operasyonlarla terör örgütü PKK’yı bitirme noktasına getirdi. Türkiye, 40 yıldır sürdürdüğü terörle mücadelede son aşamaya geldi. Yurt içinde yaklaşık 300 kadar terörist kalırken, PKK sınır ötesinde de adım atamayacak hâle getirildi.

GARA'DA 37 TERÖRİST ETKİSİZ

Irak'ın kuzeyi Gara bölgesinde başlatılan Pençe Kartal-2 Harekâtı ile Kuzey Irak’ta kontrolü tamamen ele geçiren TSK, örgütün yığınak, barınak, lojistik yollarına darbe vurdu. Millî Savunma Bakanlığından dün yapılan açıklamada şehitlerin kanının yerde bırakılmadığı, 40’tan fazla uçağın katıldığı hava harekâtında 50'den fazla hedefin imha edildiği, üçü örgütün sözde yönetim kadrosunda yer alan 37 teröristin etkisiz hâle getirildiği belirtildi.

TSK, 40 NOKTADA KONUŞLANDI

Öte yandan, bölge genelinde yaklaşık 40 kadar noktaya konuşlanan TSK’nın oluşturduğu üs noktaları, sınır hattının yanı sıra iç kesimlere uzanan Başika kasabası, Selahaddin şehri ile Soran bölgesine kadar uzandı. Şırnak sınır hattındaki Kuzey Irak’ın Zaho ile İran sınır hattında yer alan Sidekan kasabaları çevresinde çok sayıda noktaya konuşlanıldı.

KATILIM AZALDI, TESLİMLER ARTTI

Bu arada, üst üste yapılan başarılı operasyonlar ile PKK tabanında ciddi huzursuzlukların yaşandığına dikkat çekiliyor. Teröristlerin kaçacak yeri kalmadığı, örgüte katılım oranının azaldığı ve teslimlerin önemli ölçüde artığına işaret ediliyor. PKK'nın elebaşlarının ise örgütten kopuşlara engel olma kapasitelerini yitirdiği belirtiliyor. Edinilen bilgilere göre, 2015 yılında 620, 2016’da 536, 2017’de 154, 2018’de 45, 2019’da 22, 2020’de örgüte katılım neredeyse sıfıra indi. Ayrıca eleman bulmada sıkıntı çeken örgütün, sözde üst düzey kadrolarını da sahaya sürmek zorunda kaldığı da ifade ediliyor

EKİPLERDEN TAM KOORDİNASYON

PKK’ya karşı operasyonlarda güvenlik güçlerinin tam kapasiteyle eşgüdümlü çalışması da dikkat çekiyor. 15 Temmuz hain darbe girişimin ardından FETÖ’den temizlenen güvenlik birimlerinin koordinasyonunda önceki gibi aksaklıklar yaşanmadığına işaret ediliyor. Tehdit algılandığında tüm birimler alarma geçiyor, operasyonlar tam eşgüdüm içinde başarılı bir şekilde icra ediliyor. Ayrıca son yıllarda yerli ve millî İHA ve SİHA’lar da operasyonlarda önemli bir rol oynuyor. Gözetleme ve keşif faaliyetleriyle TSK’ya büyük kolaylık sağlayan silahlar, nokta operasyonlarıyla PKK’nın elebaşlarını yok etme imkânı sağlıyor.