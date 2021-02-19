Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adapazarı ilçesi Orta Mahalle'de yaşayan 92 yaşındaki Mahide Uyanık, Mehmetçik için kendi elleriyle onlarca atkı ördü. Askeri yetkililere teslim edilen atkılar, yaşlı kadının memleketinden yüzlerce kilometre uzakta Şırnak'taki bir askeri birliğe ulaştırıldı. Yetkililer tarafından düzenlenen törende erbaş ve erlere verilen atkıların arasından bir de duygulandıran bir mektup çıktı. Mektubun askerlere okunduğu anlar video kaydına alındı. Asker sevdalısı yaşlı kadın mektubunda, “Peygamber ocağının çok kıymetli Mehmetçikleri; ben 92 yaşındaki Mahide nineniz. Sizlere dualarımla muhabbetimle o kıymetli boyunlarınıza üşümesinler diye boyunluk ördüm. Mehmetçiklerim, siz bu vatanın en kıymetlilerisiniz. Sizlerin sayesinde bu güzel vatanda huzurla oturuyoruz. Allah sizleri her türlü şerlerden muhafaza eylesin. Benim babam, seferberlik ilan edildiği zaman 16 yaşında askere alınıyor. 12 yıl Medine'de mukaddes beldede askerlik yapmış bir babanın kızıyım. Çok kıymetli yavrularım; hepinizi muhabbetle kucaklıyor, Allaha emanet ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Adapazarı'nda yaşayan Mahide Uyanık'ın evine giden Adapazarı İlçe Jandarma Komutanlığı görevlileri, teşekkür ederek minnet duygularını iletti. Yetkililer, atkıların teslim edildiği anlara ait videoları televizyona yansıtarak Uyanık'a izletti. Yaşlı kadın duygusal anlar yaşarken “Rabbim askerimizi korusun” diyerek dua etti. Jandarma Binbaşı İsmail Bel, ziyaret sırasında Türk bayrağı çerçeveli üç fotoğrafı Uyanık'a takdim etti.