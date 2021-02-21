Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, görevi süresince aralarında DHKP/C ve PKK’lıların da bulunduğu 190 terör örgütü mensubunu sağlık meseleleri sebebiyle affetti. Sezer’in affıyla tahliye olduktan sonra terör eylemlerine devam eden bazı örgüt mensupları, polis veya askerle girdiği çatışmada ölü olarak ele geçirilirken bazıları da eylemleri sebebiyle hapse mahkûm edilerek tekrardan cezaevine gönderildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 5 Mayıs 2000’de Türkiye’nin 10. Cumhurbaşkanı seçilen Ahmet Necdet Sezer, 28 Ağustos 2007'ye kadar bu görevini sürdürdü. Cumhurbaşkanlığı döneminde tartışmalara neden olan birçok gelişmeye imza atan Sezer, aralarında DHKP/C ve PKK terör örgütleri mensuplarının da bulunduğu isimleri affetmesiyle de gündeme geldi.

EYLEMLERİNE DEVAM ETTİLER

Sezer, görev süresi boyunca Anayasa'nın 104. maddesinde yer alan "sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebi ile kişilerin cezalarını hafifletmek veya kaldırmak" hükmü gereğince 259 mahkûmu affetti. Affedilenlerden 38’i DHKP/C, 6’sı PKK, 19’u Dev-Sol, 28’i TKP-ML/TİKKO, 26’sı TİKB, 16’sı MLKP, 15’i THKP-C, 42’si de diğer terör örgütleri üyesiyken diğer mahkûmlar ise adi suçlardan hüküm giyenlerden oluşuyordu. Affedilen örgüt üyelerinin tamamına yakınının, cezaevlerindeki açlık grevleri sonrasında "Wernicke-korsakof" hastalığına yakalanan mahkûmlar olduğu kayıtlara geçti. Sezer’in affıyla tahliye olan bazı örgüt mensupları terör eylemlerine devam etti. Bu kişilerden bazıları polis ve askerle girdiği çatışmada ölü ele geçirilirken bazıları da eylemleri sebebiyle hapse mahkûm edilerek yeniden cezaevine gönderildi.

YILLARA GÖRE AF KARNESİ

Sezer, 2000’de 12, 2001’de ise 15 mahkûmu affetti. Bu mahkûmların büyük çoğunluğu "uyuşturucu madde satma", "adam öldürme", "tedbirsizlik sonucu bir kişinin ölümüne neden olma" ve "15 yaşından küçük çocuğa tecavüz" suçlarını işleyenlerdi. Aynı yıl affedilenler arasında bir PKK terör örgütü üyesi de bulunuyordu.

Terör örgütlerince cezaevlerinde başlatılan açlık grevleri sonrası af sayısında ciddi artış yaşandı. Sezer, 2002'de 93 mahkûmu sağlık sorunları nedeniyle affetti ve bu kişilerden 74'ü silahlı terör örgütü üyesiydi. Sezer’in yine sağlık sorunları sebebiyle 2003’te affettiği 123 mahkûmdan 110’u terör örgütü faaliyetlerinde yer aldığı için hapse mahkûm edilenlerden oluşuyordu. Bir yıl sonra iki terör örgütü üyesi daha Sezer affıyla dışarı çıktı.