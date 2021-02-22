Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YILMAZ BİLGEN

Türkiye’nin sınır dışı tarihî operasyonlarından Gara'nın yankıları sürüyor. PKK yaşadığı hezimeti zafer olarak göstermeye çalışırken PKK’nın Gara yapılanmasına ilişkin yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Hava indirme yöntemi ile 10 Şubat’ta başlayan operasyon sürecinde TSK unsurları bölgede örgüte ait kritik bilgiler elde etti. Sağ yakalanan teröristlerin anlatımları ve elde edilen veriler, Gara’nın terör örgütü için lojistik üs olmaktan çok daha öte öneme sahip olduğunu ortaya koyuyor.

Gazetemizin ulaştığı Irak güvenlik kaynağı El Gara bölgesini uzun süredir izlediklerini ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bölgede yaptığı operasyonla PKK’nın 20 yıllık hafızasını sildiğini anlattı. Iraklı üst düzey güvenlik kaynağı, son 10 yıllık dönemde birçok ülke istihbarat servislerinin terör elebaşıları ile Gara’da görüştüğü bilgisini verdi. Irak güvenlik kaynaklarına göre; Almanya, Danimarka, ABD, BAE, Suudi Arabistan, Mısır, İran, Sırbistan, Rus ve Ermenistan istihbarat servisleri bölgeyi sık ziyaret eden ülkelerin başında geliyor.

ELEBAŞILARIN KARARGÂHI

Gara’da Murat Karayılan ve Cemil Bayık için hazırlanan gizli bir hücre olduğunu kaydeden Iraklı kaynak şunları kaydetti: "Farklı ülkelerden gelerek Kandil’i ziyaret edenler çoğunlukla asker, sivil bürokrat ve siyasi üst düzey yöneticilerden oluşuyor. Ancak istihbarat servisleri görüşmelerini Gara’da yapıyorlardı. ABD ve Avrupalı ziyaretçiler Erbil üzerinden El Harir askeri üssünü kullanarak helikopterlerle Gara’ya ulaşıyordu. Ancak diğer ülkeler genellikle Süleymaniye üzerinden ve kara yolunu kullanarak bölgeye geliyorlardı. Kuzey Irak’taki tüm konaklama ve yolculuklar, PKK tarafından ve örgüte yakın aşiretlerin desteği ile sağlanıyordu. Bağdat’tan Gara’ya gelen gizli servis elemanları daha sonra Suriye’ye geçiyorlar” diye konuştu.

HASTANE ALMAN'DAN!

PKK’nın Gara’da bulunan hastanesini Alman yardım kuruluşları tarafından yapılıp donatıldığını belirten Iraklı güvenlik kaynağı şu bilgileri verdi: Tıbbi malzemelerin bir kısmı Avrupa’dan getirildi. Bu hastanede dönem dönem Irak’a gelen Avrupalı sağlık uzmanları da görev yaptı. Türkiye’nin 2019'da başlattığı harekât sürecinde birçok militan burada tedavi edildi.

Örgütün liderlik vasfı biçtiği teröristler Gara’da kurulan ve ideolojik yoğunlaşma ağırlıklı özel kampta eğitiliyordu. Burada 3 yıl ve üzeri eğitim gören PKK’lılar daha sonra askeri ve siyasi liderlik payesi verilerek görevlendiriliyordu.

PKK'NIN MEDYA MERKEZİ

Terör örgütü elebaşıları Cemil Bayık ve Murat Karayılan dünyanın birçok medya kuruluşu ile Gara’da konuştu. Birçok canlı bağlantı Gara’da kurulan medya merkezinde gerçekleştiriliyordu. Örgütün sosyal medya amaçlı kurduğu propaganda ekibi ile gazete, radyo, televizyon faaliyetleri Gara’dan yönetiliyordu.

Üst düzey bir Peşmerge komutanı da PKK'nın şu ana kadar 2 bin kilometre alan kaybettiğini belirterek, "Haftanin, Sidekan ve Zap bölgelerine yapılan operasyonlar ziyade Gara'da çok canları yandı. Şimdi bizi ağır biçimde tehdit ediyorlar; Duhok, Süleymaniye ve Erbil'de 'Gara zaferi' diye milleti kutlama yapmaya zorluyorlar." ifadelerini kullandı.

SURİYE PKK'SI GARA'DA KURULDU

PKK’nın bir dönem sözcülüğünü yapan Talel Sülo, Suriye PKK’sının 2011'de Gara’da kurulduğunu belirterek "PYD-YPG kadrosu, Gara’da eğitimden geçen Mahmud Berhudan, Mustafa Hayri Abdi, Hacı Ahmed Hidro, Sipan Hamo, Polat Can, Zuhat Kobani, İsmail Derik, Elder Halil, Nuri Mahmud tarafından kuruldu. Bunlar 2004'te yılında Esad rejimi ile Kamışlı’da çıkan isyan sonrası Suriye’den kaçarak Kandil’e giden militanlar. PYD-YPG'yi kurduktan sonra Kamışlı, Afrin, Şeyh Maksut, Derik gibi alanlarda örgütlendiler" dedi.

MAĞARALAR İŞKENCE YERİ

Operasyon sonrası PKK’nın Gara’da iki mağarayı hapishaneye dönüştürdüğü ve burayı işkence merkezi olarak kullanıldığı ortaya çıktı. Terör örgütünün şehit ettiği 13 sivilden biri olan Cudiyar Muhsin gibi çok sayıda PKK karşıtı bölge sakininin bu hapishanelerde tutulduğu ve yer yer buralara getirilen sivil sayısının 130’u bulduğu belirtiliyor.