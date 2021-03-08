Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ - Cevdet Fırat Aydoğmuş

HATA İNSAN İÇİNDİR

Ehl-i Beyt Dernekleri Federasyonu Başkanı Hasan Kanaatlı, Türkiye'de hassas üç fay hattı olduğunu belirterek "Bunlar ideolojik fay hattı, mezhepsel fay hattı ve etnik fay hattıdır. Düşmanlarımız bu fay hatlarını oluşturmuşlar, bizler söz söylerken bu noktalarda aşırı hassas olmamız lazım, zelzeleyi tetiklemekten kaçınmalıyız. Hamdolsun asırlardır uğraşıyor, bu fayları kırmayı başaramıyorlar" dedi.

Toplumsal barışı oluşturan harcın Kur'ân, sünnet ve ehl-i beyt olduğunu kaydeden Kanaatlı, şunları kaydetti:

Mesela bir cuma namazı, Ramazan ayında verilen iftar yemekleri, beş vakit namazımız bizi birbirimize yaklaştırıyor. Bunlar olmasa (Allah korusun) fay hatları kırılırdı, ülke diye, millet diye, devlet diye bir şey kalmazdı.

Türkiye bizim evimizdir, yuvamızdır, gemimizdir. Türkiye ile ilgili konuşurken en az bin kere düşünmek lazım. Çünkü Türkiye, Türkiye’den büyüktür. Türkiye bu coğrafyadan ibaret değil, büyük bir mirasın sahibidir.

İSLAM BARIŞ DİNİ

Gazeteci, din adamı ve siyasetçiler toplumu tahrik edecek, bö-lüştürecek sözler sarf etmekten çekinmeli, terk etmeli, birlik beraberlik, kardeşlik, yardımlaşma, dayanışma mesajları vermeli ki dinimizin emri de budur.

Bakın inanarak söylüyorum; biz örnek bir milletiz. Anadolu insanının Sünni’si Sünni dünya için, Anadolu Alevi’si diğer Aleviler için, Anadolu Şii’si diğer Şiiler için, Anadolu Caferi’si diğer Caferiler için örnek olmalıdır.

OSMANLI FARKI

Şanlı ecdadımıza bakınca kardeşliğin manası daha iyi anlaşılıyor. Osmanlı imparatorluğu farklı ırklardan, kültürlerden, dillerden, dinlerden, mezheplerden insanları 600 yıl bir arada tutmayı başardı. Ne zaman ki ayrılık tohumları ekildi, imparatorluk dağıldı. Topraklarımız üzerinde 22 tane devlet kuruldu. Biz bir zamanlar onlarla yan yanaydık.

Şu anda elimizde bir avuç toprağımız kalmış, ki onu bile çok görüyorlar. Bizi hâlâ bölmek istiyorlar. Biz böyle bir şeye nasıl müsaade edebiliriz. Yarın kıyamet gününde nasıl hesap veririz, ruz-i mahşerde ecdadımızın yüzüne nasıl bakarız.

Türkiye gazetesinin bulmacasında çıkan o hata bizi üzdü. Yaptığım araştırmadan bunun yanlışlıkla olduğu kanaatine vardım. Hata insan içindir, olabilir, hatayı kabul etmek ve özür dilemek erdemliliktir. Caferi ve Şii toplumunun da, ehli beyt mektebine müntesip insanların da bunu kabul etmesi lazım. Biz bunu olmamış sayıyoruz, inşallah birlik beraberlik ve kardeşliği birlikte yürüteceğiz.

"KURUMA MAL EDİLEMEZ"

Türkmen Alevi-Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir, geçtiğimiz günlerde, Türkiye gazetesi bulmaca sayfasında yer alan bir hatanın bazı çevreler tarafından gazeteye mal edilmeye çalışılmasına tepki gösterdi. Dışarıdan telif yoluyla satın alınan hizmetten kaynaklı olan hatanın algı yoluyla başka yönlere çekilmek istendiğini söyleyen Özdemir, “Gazetenin içerisinde üretilmeyen, dışarıdan satın alınan bir bulmaca sayfasının içine konulan bu cümle; Türkiye gazetesine, İhlas Holding’e ve İhlas Holding’in binlerce yatırımında çalışan insanlara mal edilemez” dedi. Türkiye gazetesinin bu konuda hassas olduğunu, tekzip metni yayınladığını hatırlatan Özdemir, İhlas Medya’nın toplumun tüm kesimlerini kucaklayan bir basın kuruluşu olduğuna işaret etti.

PROVOKASYON PEŞİNDELER

Bazı kesimlerin provokasyon peşinde olduğuna dikkat çeken Özdemir “İki gündür gazetelere bakıyoruz. Bunu fırsata çevirmeye çalışan dış güçlerin Türkiye’deki beslemesi gazeteler bir provokasyon oluşturmaya çalışıyor ancak toplumumuz buna izin vermeyecektir. Bu konuyu bu kadar uzatıp dış güçlerin eline koz vermememiz gerekiyor. Fitne olduğu açık. Caferi kanaat önderlerimizin, büyüklüklerini göstererek bu olayı kapatmalarını istiyoruz.” diye konuştu.

ENVER ÖREN EHL-İ BEYT DOSTUYDU

Özdemir “İhlas Holding’in kurucusu Enver Ören hocamızın, ne kadar ehl-i beyt dostu olduğunu biliyoruz. Gazetenin kurulduğu yıllardan bu güne kadar ehl-i beyti sevenleri, Alevileri, Şiileri, Caferileri, Sünnileri; toplumun her katmanını kucaklayan barışçıl bir insandı. Bu insanın varisi olan Mücahid Ören de bu çıtayı yükselterek Türkiye’ye istihdam sağlıyor” ifadelerini kullandı. Fitneye karşı Alevi, Caferi ve Şii toplumuna sağduyu çağrısı yapan Özdemir, olayların büyütülmesinin kimseye bir faydası olmadığına işaret etti.

BİZ TEK YUMRUĞUZ

Başkan Özdemir “Hepimiz şunu çok iyi bilmeliyiz ki; Anadolu insanının toplumsal barış harcını oluşturan şey, Kur’ân-ı kerim ve ehl-i beyt bağlılığıdır. Asırlardır bu aziz milletimizi bir arada tutan ve et kemik hâline getiren bu iki değerimizdir. Yine, hepimiz çok iyi bilmeliyiz ki bizim Türkiye’den başka bir ülkemiz yok. Anadolu insanı; dostluk, barış ve hoşgörüyle yaşar. Türkiye’de Sünni’siyle, Şii’siyle, Alevi’siyle, Kürt’üyle, Türk’üyle, Laz’ıyla, Çerkez’iyle biz tek yumruğuz” açıklamasını yaptı. Özdemir, İhlas Medya ailesine hassasiyetlerinden dolayı teşekkür etti.