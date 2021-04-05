Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hükümet ve Türk Silahlı Kuvvetleri amirallere hadsiz bildiriye sert tepki gösterdi.

Bildirinin organizatörleri sabah gözaltına aldı.

Pekiyi, emekli askerlerin arkasında kim var? Nasıl böyle bir rezalete imza attılar?

Independent Türkçe'ye konuşan ve ismini açıklamak istemeyen imzacı amirallerden biri internet üzerinden haberleştiklerini söyledi. Emekli amiral "Toplantılar yapıp, böyle bir şey yapalım diye aldığımız karar yok. Sadece teknolojiden faydalanıyoruz" dedi.

İNTERNETTEN ORGANİZE OLMUŞLAR

Amiral, muhabirin "Bir Whatsapp grubu mu bu?" sorusuna "Whatsapp grubu mu yoksa e-mail grubumu bilmiyorum. Ben grup içinde yer almıyordum. Ancak bir arkadaşım bana metni gönderince kelimesi kelimesine okudum, hoşuma gitti beni de ekleyin dedim. Yoksa bir araya toplanıp yazalım bunu duyuralım demedik. Ancak son süreçlerde olanlardan dolayı emekli amiraller olarak canımız sıkıldı, bu şekilde oldu" diye konuştu.

Muhtıra metni ifadesini kabul etmeyen emekli amiral, bildiriyi sabah yayınlayacaklarını ancak erken sızdığını belirtti ve "Bir şekilde sızınca herkes paylaşmış. Yoksa başka bir niyetimiz yok" dedi.

YUMUŞAK METİNMİŞ

İmzacılar arasında yer alan Emekli Koramiral Kadir Sağdıç Odatv’ye yaptığı açıklamada "Her şey kamuoyu önünde oldu. Açıklama yapmak Anayasal hakkımız. Biz de bu hakkımızı kullandık" dedi. Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz de "Bizler Mavi Vatan için hapis yatmış insanlarız. Bu son derece yumuşak metni, krize çekerek yanlış algılar oluşturulması son derece yanlış" ifadesini kullandı.