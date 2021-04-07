Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Edinilen bilgilere göre, Erdoğan, MYK üyelerinin bu konudaki görüşlerini tek tek dinledi. Bazı MYK üyeleri, bildiri yayımlayan eski amirallerden bir kısmının CHP üyeliğinin olduğunu belirterek CHP’nin bu konuda gereğini yapması gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Külliye’de yaptığı değerlendirme toplantısındaki konuşmasını hatırlatarak, Montrö ve Kanal İstanbul bağının yanlış olduğunu tekrar vurguladı. Kanal İstanbul’un Türkiye için önemli olduğunun altını çizen Erdoğan, projenin yapılması konusunda kararlı olduğunu söyledi.

Kongrenin ardından milletvekilleri ve teşkilata ‘Sahada aktif olun’ talimatı veren Erdoğan’ın “Vatandaşın derdini bire bir dinleyin, gönül bağını kuvvetlendirin. Pandemi sebebiyle dar kapsamlı toplantılar yapın” dediği öğrenildi.