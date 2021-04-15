Çınar, AK Parti İl Başkanlığında yaptığı açıklamada, son günlerde kendisinin, belediyenin ve partisinin yıpratılmaya çalışıldığını ifade etti. Geziye katılan bir belediye başkan yardımcısını görevden aldıklarını belirten Çınar, şunları kaydetti: İhmal, kusur ve eksiklik varsa, ilgililerin ya da bu işe önayak olan, ihmali olduğu düşünülen birileri varsa bunun da soruşturulması, araştırılması, incelenmesi talimatı verdik. Gerekli yazıları yazdık, hem İçişleri Bakanlığımız, Valilik nezdinde gerekli soruşturmayı ve incelemeyi yapıyor hem de biz kendi belediyemizde ilgili soruşturmayı devam ettiriyoruz.
Çınar: Başkan yardımcısını görevden aldık
15.04.2021 - 03:11 | Son Güncelleme: 15.04.2021 - 03:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, belediyeleri aracılığıyla Almanya'ya gönderilenlerden 43'ünün geri dönmediği iddiasıyla ilgili idari soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.
Etiketler : Malatya,Mehmet Çınar,
782759 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/782759.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER