Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çınar, AK Parti İl Başkanlığında yaptığı açıklamada, son günlerde kendisinin, belediyenin ve partisinin yıpratılmaya çalışıldığını ifade etti. Geziye katılan bir belediye başkan yardımcısını görevden aldıklarını belirten Çınar, şunları kaydetti: İhmal, kusur ve eksiklik varsa, ilgililerin ya da bu işe önayak olan, ihmali olduğu düşünülen birileri varsa bunun da soruşturulması, araştırılması, incelenmesi talimatı verdik. Gerekli yazıları yazdık, hem İçişleri Bakanlığımız, Valilik nezdinde gerekli soruşturmayı ve incelemeyi yapıyor hem de biz kendi belediyemizde ilgili soruşturmayı devam ettiriyoruz.