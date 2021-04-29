MSB: ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişi yakalandı
29.04.2021 - 14:46 | Son Güncelleme: 29.04.2021 - 14:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB:"Hudutlarımızdan yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan birinin PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
Etiketler : msb,milli savunma bakanlığı,
786488 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/786488.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER