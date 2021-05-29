Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Kulesi Açılış Töreninde konuştu. Erdoğan, konuşmasında Kanal İstanbul projesi için tarih verdi.

KANAL İSTANBUL'UN TEMELİ HAZİRAN AYININ SONUNDA ATILIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir yıl önce Ayasofya'yı açtıklarını, dün ise Taksim Camii'nin açılışını yaptıklarını belirterek İstanbul'a önemli değerler kattıklarını ifade etti. Bugün Çamlıca Kulesi'nin açılışı ile birlikte sırada Kanal İstanbul olduğunu ifade eden Erdoğan, "Şimdi inşallah Haziran ayının sonunda Kanal İstanbul'u şehrimize kazandırmak üzere temeli atıyoruz. Rahatsız olanlar var, olacaklar. Varsın olsunlar" dedi.

ÜZERİNDEN 6 KÖPRÜ GEÇECEK

Erdoğan, "Her yönüyle Kanal İstanbul'u şehrimize kazandırdığımızda coğrafi güzelliği bir kat daha artacaktır. Kanal İstanbul'un üzerinden 6 köprü geçecek. Kanal İstanbul'un sağında solunda iki şehir inşa edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal İstanbul'un tüm dünyaya hizmet vereceğini belirtti.

İstanbul'un yeni simgesi Çamlıca Kulesi açıldı Çamlıca Kulesi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sadece ülkemizde değil tüm dünyada örnek teşkil edecek bu projeyi başarıyla hayata geçirmiş olduk. Kim çevreci, işte bu ortada" dedi.

İşte Kanal İstanbul! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ilk defa bire bir ölçeğinde Kanal İstanbul resmi paylaştı.