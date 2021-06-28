Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mungan “Bütün aşılarla ilgili ciddi alerjik reaksiyonların oluşması milyonda bir gibi çok düşük oranda. Covid-19 aşılarında ise özellikle BioNTech/Pfizer aşısıyla ilgili vakalar üzerinden yapılan değerlendirmelerde bu oranın 1 milyonda 4,6 olduğu tespit edildi. Yani bütün aşılarda görülenden çok farklı bir oran değil. Sinovac’ta ise fazla bir veri bulunmamasına karşın kendi merkezlerimizdeki aşı uygulamalarından ulaşan sonuçlar, BioNTech ile benzer olduğunu gösteriyor.

AŞI OLMAKTAN ÇEKİNMEYİN

Ayrıca dünyada ve Türkiye’de korona aşısı olup alerji sebebiyle kaybedilen hasta bildirilmedi. Lütfen kimse alerji veya astım sebebiyle aşı olmaktan çekinmesin. İstenilen aşı tercih edilebilir. Fakat ilk dozdan sonra ‘alerjik şok’ yaşandıysa ikinci doz o aşıyla yapılmamalı” ifadelerini kullandı. İlaç Alerjileri Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Emine Dibek Mısırlıoğlu da şunları aktardı: Örneğin, penisilin, ağrı kesici alerjisi bulunan bir hasta BioNTech aşısı olabilir. Birden fazla grupta alerjisi olan, ağır ilaç alerjisi olan kişiler ise aşıdan önce uzmanlarca değerlendirilmelidir.

Alerjiden korunmak için evinizi babaanneleriniz gibi temizleyin Son yıllarda yapılan araştırmalar alerjik hastalıkların tamamında ciddi bir artış görüldüğünü ortaya koyuyor.

Alerji mi, Covid mi? Nasıl ayırt edeceğiz? Bahar alerjisi olarak bilinen alerjik rinit, alerjik astım ve polen alerjisinin bazı etkilerinin Covid-19 belirtileri ile benzer olması, alerjik bünyeli kişilerin koronavirüs endişesi ile hastanelere başvurmasına sebep oluyor.