Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, sosyal medya sitelerinde "E-Devlet üzerinden bayram harçlığı başvurusu" ifadesinin yer aldığı asılsız paylaşımlara karşı vatandaşı uyardı.

ASILSIZ PAYLAŞIMLARA İTİBAR ETMEYİN!

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının güvenli internet kullanımı için vatandaşlara rehberlik amacıyla başlattığı SİBERAY programının Twitter hesabından yapılan uyarıda, vatandaşlardan sosyal medyada "E-Devlet üzerinden bayram harçlığı başvurusu" ifadesinin bulunduğu ciddiyetsiz ve asılsız paylaşımlara itibar etmemeleri istendi.

SİBERAY'ın paylaşımında, "Bu tür içerikleri kendi hesaplarımızdan paylaşarak dezenformasyona alet olmayalım. Kamu hizmeti sağlanan elektronik ortamları bilgi kirliliğinden uzak tutalım." ifadelerine yer verildi.

Resmi Gazete'de yayımlandı, 43 ilin emniyet müdürü değişti Resmi Gazete'de yayımlanan Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile 10 ilin emniyet müdürü merkeze alındı, 33 ile yeni emniyet müdürü atandı.

Türk polisi bildirdi, İtalya ve Hollanda emniyeti yakaladı Narkotik polisleri, uyuşturucu satıcılarını Avrupa'ya kadar takip etti. Paylaşılan istihbarat sonrası İtalya ve Hollanda polisler, zehir tacirlerine operasyon gerçekleştirdi.