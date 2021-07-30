Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı, 30 Temmuz koronavirüs tablosunu ve aşılamada son durumu paylaştı.

VAKALAR 20 BİN ÜZERİNDE

30 Temmuz'da açıklanan 24 saatlik verilere göre 22 bin 83 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 69 oldu. Son 1 günde toplam 256 bin 460 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 5 bin 752 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 65,79 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 43,28 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 72 milyon 520 bin 645'e yükseldi.

AŞILAMA SIRALAMASI

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 87,6 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, Tekirdağ ve İzmir takip etti.

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 39,3 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’nın ardından Mardin, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Siirt, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır takip etti.

BAKAN KOCA'DAN ÇAĞRI

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Koca, "Vaka sayılarının artış hızını henüz kontrol altına tutabilmiş değiliz. Bunun yolu tedbir ve aşıdır. Vakit kaybetmeden, gece gündüz demeden, haftasonu demeden aşınızı olun, tedbirlere uyun." ifadelerini kullandı.

Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz koronaya karşı tek çareyi açıkladı! Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz, virüs dolayısıyla gerçekleşen hastane yatışlarının yüzde 95'nin aşısız kişilerden olduğunu söyleyerek, hastalıkla mücadelede aşı ile birlikte bireysel tedbirler ve kişisel korunma çemberinin oluşturulmasının tek çare olduğunun altını çizdi.

29 temmuz koronavirüs tablosu! Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu açıkladı. 20 bini aşan tablo endişelendirirken Bakan Koca aşı çağrısında bulundu. İstanbul ise turuncu renkten sarı renge döndü.