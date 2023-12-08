8 Aralık İzmir elektrik kesintisi! GEDİZ İzmir elektrik kesintisi listesi! Buca, Karabağlar, Bornova, Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrikler ne zaman gelecek?

8 Aralık 2023 01:09 - Güncelleme Tarihi: 8 Aralık 2023 01:10

Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi

İzmir elektrik kesintisi 8 Aralık! Bugün ve yarınki İzmir GDZ elektrik kesintisi son dakika bilgileri paylaşıldı. İzmir’de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, neden elektrikler yok soruları yanıt buldu. Peki, Gediz elektrik arıza takibi nasıl yapılır? İşte Gediz elektrik arıza takip sorgulama! İzmir Karabağlar, Bornova, Karşıyaka ve Buca elektrik kesintisi bilgileri…

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 8 ARALIK

İzmir’de ilçelere göre planlı elektrik kesintileri şu şekildedir:

KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ

KONAK ( 867. SK. ANAFARTALAR CD. DR. FAİK MUHİTTİN ADAM CD. )

Kesinti ID : 2759803

Saat : 0:00 - 6:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ

ATATÜRK ( 204/12. SK. 204/37 204/7. SK. 206. SK. 206/10. SK. 206/11. SK. 206/12. SK. 206/9. SK. 209. SK. 209/1. SK. 218. SK. 220. SK. 63/3. SK. )

KOZAĞAÇ ( 215. SK. 220. SK. )

Kesinti ID : 2736814

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ

BALIKLIOVA ( BALIKLIOVA )

GÜLBAHÇE ( 12001 12003. SK. 12005. SK. 12006 12006/1. SK. 12006/2. SK. 12007 12008. SK. 12010. SK. 12010/1. SK. 12012. SK. 12014 12014. SK. 12016. SK. 12018. SK. 12018/1. SK. 12020 12022. SK. 12023. SK. 12023/1. SK. 12023/2. SK. 12024 12026 12026. SK. 12026/1. SK. 12028. SK. 12030. SK. 12031 12032 12033. SK. 12034. SK. 12035 12036. SK. 12037. SK. 12038. SK. 12039. SK. 12040. SK. 12041. SK. 12042. SK. 12042/1 12042/2 12042/3 12043. SK. 12044 12046. SK. 12047 12048 12048/1 12049. SK. 12050. SK. 12051. SK. 12052. SK. 12053. SK. 12053/1 12054 12054. SK. 12055. SK. 12056. SK. 12056/1 SK. 12057. SK. 12058 12059. SK. 12060. SK. 12061. SK. 12062. SK. 12063. SK. 12064. SK. 12065. SK. 12066. SK. 12066/1. SK. 12066/2 12067 12068. SK. 12069 12069 SK. 12069/1 12070. SK. 12071. SK. 12072. SK. 12073 12073/1 SK. 12074 12075. SK. 12075/1 12076 12076/1 12076/2 12076/3 12076/4 12076/5 12076/6 12077. SK. 12078. SK. 12079. SK. 12080. SK. 12080/1. SK. 12081. SK. 12082. SK. 12083 12083/1 12084. SK. 12085. SK. 12086. SK. 12087 12087/1 12087/3 12087/4 SK. 12088. SK. 12088/1 12088/2 12089. SK. 12090. SK. 12091 12091 SK. 12091. SK. 12092 12094 12094/1 12095. SK. 12096. SK. 12096/1. SK. 12096/3 SK. 12097 12098. SK. 12099. SK. 12100 12100/1 12101 12102. SK. 12103. SK. 12104. SK. 12105. SK. 12107. SK. 12108. SK. 12109. SK. 12110 12110/1 12111 12111. SK. 12111/1 12112 12113 SK. 12114. SK. 12115. SK. 12116 12117 12121 12123 12124 12125 12126 12127 SK. GÜL BAHÇE CD. KARAPINAR SİTE İÇ YOLU YENİ KARABURUN YOLU )

Kesinti ID : 2736899

Saat : 9:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

KUVVETLİ ( 2. AYDIN SK. 401. SK. 402. SK. 404. SK. 406. SK. 408. SK. 410. SK. 417. SK. 419. SK. 420. SK. 422. SK. 423. SK. 427. SK. 458. SK. 460. SK. 468. SK. 470. SK. AYDIN SK. BARBAROS BEYDAĞ Beydağ 1. çıkmazı beydağ çıkmazı BEYDAĞI 3. ÇK. BULUR SK. ÇALIŞIR SK. ÇAMLIYER SK. FESLİHAN SK. GÖLYERİ SK. KARACAOĞLAN SK. MANYASI MENEKŞE SK. PALMİYE SK. )

MİMAR SİNAN ( BARBAROS BEYDAĞ GEDİZ gediz cadd )

TÜRKMEN ( 102. SK. 103. SK. 105. SK. 106. SK. 108. SK. 109. SK. 114. SK. 126. SK. 2. BAYINDIR SK. 2. KANARYA SK. 2. PAPATYA SK. 2. RENKLİ SK. 2. ZAMBAK SK. 2.BAYINDIR SK AKYOL SK. ASLAN SK. ATEŞ SK. BAYINDIR SK. BAYRAK SK. BULDUR SK. DOKTOR NEŞVET KAHRAMAN CD. FİLİZ SK. GÜLLÜ SK. GÜLSU SK. IŞIK SK. KENT SK. KUTLU SK. MANYASI NERGİZ SK. ORDU ÖMÜR SK. PAPATYA SK. PAZAR SK. PRFSÖR DR. MUZAFFER ŞERİF CAD. TEKİN SK. YILMAZ SK. ZAMBAK SK. )

ÜÇ EYLÜL ( 1. ELMAS SK. 1. NUR SK. 2. ELMAS SK. 2. KÖPRÜ SK. 2. NUR SK. 2003. SK. 2007. SK. 2008. SK. 2010. SK. 2012. SK. 2015. SK. 2019. SK. 2021. SK. 2023. SK. 2024. SK. 2025. SK. 2034. SK. 2035. SK. 2038. SK. 2046 2050. SK. 3. ELMAS SK. 3. KÖPRÜS SK. ATİK SK. BAĞLAR CD. DEMİRYOLU CD. EKMEKÇİ ELMAS SK. EMNİYET SK. GÖKÇEN EFE CD. GÖZTEPE SK. GÜÇLÜ SK. HACI İBRAHİM SK. HIZIR REİS SK. HİKMET KARDEŞ SK. IŞIKLI SK. KANTARCI SK. KIBRIS CD. KIRIMLI SK. KÖPRÜ SK. MEVLANA CD. MUTLU SK. NUR SK. ORDU ÖZER SK. PARK SK. ŞEN SK. ÜLKER SK. YALİ SK. )

YENİCEKÖY ( IŞIK EVLER SİTESİ İÇİ YOLU )

Kesinti ID : 2759809

Saat : 11:00 - 17:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ GDZ TELEFON NUMARASI

İzmir elektrik dağıtım şirketi Gediz Elektrik’tir. İzmir’deki elektrik arıza takip ve sorgulama için 186’yı arayarak bulunduğunuz bölgedeki elektrik kesintilerini öğrenebilir, elektrik kesintisinin ne zaman biteceği, arızanın nedeni ve varsa planlanmış kesintiler hakkında bilgi alabilirsiniz. Gediz Elektrik telefon numarası ise 0232 477 26 00, WhatsApp iletişim numarası ise 0232 186 00 00 ‘dır.