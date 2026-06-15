İhlas Haber Ajansı • Samsun
800 bin TL'lik pırlanta bileklik çalınmıştı! Gözaltına alınan temizlik görevlisi serbest bırakıldı
Samsun’da 800 bin lira değerindeki pırlanta bilekliğin çalınmasına ilişkin soruşturmada şüpheli olarak gözaltına alınan temizlik görevlisi serbest bırakıldı.
Özetle Dinle800 bin TL'lik pırlanta bileklik çalınmıştı! Gözal...
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Gündem az önce
Samsun'un Atakum ilçesinde bir evden yaklaşık 800 bin lira değerinde pırlanta bileklik çalınmasıyla ilgili temizlik görevlisi S.C. (41) şüpheli olarak belirlendi ve savcılık ifadesi sonrası serbest bırakıldı.
- Olay, Samsun'un Atakum ilçesinde 22 Mayıs'ta bir evde meydana geldi.
- Yaklaşık 800 bin lira değerinde pırlanta bileklik çalındı.
- İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
- Şüphelinin evde temizlik görevlisi olarak çalışan S.C. (41) adlı kadın olduğu belirlendi.
- Şüpheli S.C., gözaltına alındıktan sonra Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.
- Savcılıkta ifadesi alınan şüpheli, serbest bırakıldı.
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Samsun’un Atakum ilçesinde 22 Mayıs'ta bir evden yaklaşık 800 bin lira değerindeki pırlanta bileklik çalındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı.
ŞÜPHELİ TEMİZLİK GÖREVLİSİ ÇIKTI
Yaklaşık 800 bin lira değerindeki pırlanta bilekliğin çalınmasına ilişkin yürütülen soruşturmada şüphelinin evde temizlik görevlisi olarak çalışan S.C. (41) adlı kadın olduğu belirlendi.
SERBEST BIRAKILDI
Temizlik görevlisi, gözaltına alındı. Polis ekiplerince yakalanan S.C., emniyetteki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan şüpheli, serbest bırakıldı.
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