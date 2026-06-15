Samsun’da 800 bin lira değerindeki pırlanta bilekliğin çalınmasına ilişkin soruşturmada şüpheli olarak gözaltına alınan temizlik görevlisi serbest bırakıldı.

Samsun’un Atakum ilçesinde 22 Mayıs'ta bir evden yaklaşık 800 bin lira değerindeki pırlanta bileklik çalındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı.

800 bin TLlik pırlanta bileklik çalınmıştı! Gözaltına alınan temizlik görevlisi serbest bırakıldı

ŞÜPHELİ TEMİZLİK GÖREVLİSİ ÇIKTI

Yaklaşık 800 bin lira değerindeki pırlanta bilekliğin çalınmasına ilişkin yürütülen soruşturmada şüphelinin evde temizlik görevlisi olarak çalışan S.C. (41) adlı kadın olduğu belirlendi.

800 bin TLlik pırlanta bileklik çalınmıştı! Gözaltına alınan temizlik görevlisi serbest bırakıldı

SERBEST BIRAKILDI

Temizlik görevlisi, gözaltına alındı. Polis ekiplerince yakalanan S.C., emniyetteki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan şüpheli, serbest bırakıldı.

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