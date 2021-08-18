Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sinop’un Ayancık ve Türkeli ilçelerinde etkili olan sel afetinde binlerce tomurcuk sel sularıyla birlikte Karadeniz’e ulaştı.

DENİZ TOMRUKLA KAPLANDI

Selin sona ermesiyle birlikte Sinop’un Karadeniz sahilleri tomruklarla kaplandı. Kayıp bazı kişilerin cesetleri ise sahillerde tomrukların arasında bulundu.

DENİZ TRAFİĞİNİ ETKİLİYOR

Bölgedeki deniz trafiğini de etkileyen tomruklar karaya yakın bölgelerde akıntıyla birlikte sürüklenmeye devam ediyor. Karaya vuranlar ise iş makineleri ile kaldırılıyor. Denizde kalan tomurcuklar ise dehşet verici bir görüntü sunuyor.

"BU MANZARADA FELAKET ORTADA"

Karadeniz’deki binlerce tomruk çeşitli bölgelerde adacıklar meydana getirdi. Ayancık yolu üzerinden gözlemlenen bu durum vatandaşlarında dikkatini çekti. Yoldan geçenler durup tomruk adacıklarının fotoğrafını çekiyor. Bu manzarayı görmeye gelen Ersem Demir, “Deniz aldığını geri getirdi. Bu felaketin önemli etkeni tomruklar bunu herkes biliyor zaten. Bu manzarada felaket ortada yani. Ne diyebilirim bütün selin, Allah tarafından gelir ama yani ona da bir vesile olan bu gördüğünüz ortam yani. Bunlar vesile olmasa belki bu kadar büyük bir hasar görmezdik. Bu kadar acı çekmezdik. Kendi şahsım adına ben çekmiyorum ama çeken insanlar var. Onlarla birlikte bizde çekiyoruz bu acıyı” dedi.

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