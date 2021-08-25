Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sözde atama listesinde isimleri bulunan eski tuğgeneraller Celalettin Çoban ve Murat Yaygın’ın, yargılandıkları davanın gerekçeli kararında örgütün mahrem imamlarıyla örgütsel haberleşme amacıyla operasyonel hatlar üzerinden iletişime geçtikleri belirtildi. Gerekçeli kararda FETÖ’nün operasyonel hatlarla haberleşme yöntemini, haberleşmenin gizli tutulması ve asıl kullanıcı örgüt mensubuna ulaşılamaması için hedef şaşırtmak amacıyla kullanıldığı tespiti yapıldı. Kararda, örgüt hiyerarşisinin alt birimlerde yer alanların, kendi veya yakın çevrelerindekiler adına çıkardıkları hatları, mahrem yapılanmadaki kişilere verdikleri, kullanılan bu hatların yerine bir süre sonra yeni GSM hattı temin edildiği anlatıldı. Bu hatların, örgüt mensuplarınca bir süreliğine kullanıldığı, bazı eski telefonların parçalanarak farklı bölgelerdeki çöp kutularına atıldığı belirlendi.

Yurtdışına kaçmaya çalışıyorlardı, 3 FETÖ'cü yakalandı Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığında olan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı.