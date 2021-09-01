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MSB: 4 terörist etkisiz hale getirildi
01.09.2021 - 12:47 | Son Güncelleme: 01.09.2021 - 12:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB: Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik ve vermeyeceğiz. Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir saldırı girişimini daha önleyerek 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.
Etiketler : MSB,
801699 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/801699.aspx
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