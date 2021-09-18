Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TİM 28. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreninde konuştu. Erdoğan, ihracatta Türkiye'nin aylık, 6 aylık ve 12 aylık bazda cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaştığını duyurdu. Aynı zamanda ihracatın ilk defa 200 milyar dolar eşiğini açtığını belirten Erdoğan, "Artık Türkiye dünya ihracatında yüzde 1 pay seviyesine ulaşarak kritik eşiği yakaladı" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Artık Türkiye dünya ihracatında yüzde 1 pay seviyesine ulaşarak kritik eşiği yakaladı."

"İhracatçı sayımızı önce 150 bine ardından 300 bine yükseltmeyi hedefliyoruz."

"Aylık, 6 aylık ve 12 aylık bazda cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamlarına bu yıl ulaştık."

"12 aylık ihracatımız ilk defa 200 milyar dolar eşiğini aşarak 17 Eylül itibarıyla 211 milyar dolarla rekor kırdı.".

"Yönetiminde Türkiye İhracatçılar Meclisinin de yer alacağı fuar merkezini inşallah en kısa sürede ülkemize kazandıracağız."

"Kuracağımız ihracatı geliştirme fonuyla sağladığımız diğer desteklere ilave olarak sadece sizlerin erişimine açık bir finansman kaynağı oluşturuyoruz."

"Salı günü Amerika'da BM Genel Kurulu'nda ifade edeceğim gibi yeni küresel sistemde hak ettiğimiz yeri almak için üzerimize ne düşüyorsa yapmakta kararlıyız."