Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin 30 Aralık 2021 koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 39 bin 681 yeni vaka tespit edildi, 139 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kritik tablo ile beraber önemli uyarılarda bulundu. Bakan Koca açıklamasında; "İki faktörü birlikte düşünmek zorundayız. Vaka sayıları yakın günlere kıyasla iki katına yaklaşıyor. Öte yandan, vakalar içinde oranı giderek yükselen Omicron varyantının bulaşma kabiliyeti fazla. Mevcut durum, alışageldiğimizden çok daha dikkatli olunmasını şart kılıyor." ifadelerine yer verdi.



2 doz aşılamada ilk sırada Ordu var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 86,2 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu’yu Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın takip etti.



En düşük aşılama Şanlıurfa’da

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 59,2 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

29 Aralık koronavirüs tablosu geldi, vakalarda artış var Sağlık Bakanlığı 29 Aralık koronavirüs tablosuna paylaştı. Tabloya göre; son 24 saatte 36 bin 684 yeni vaka tespit edilirken, 142 kişi hayatını kaybetti.



Bakan Koca tabloyu açıkladı, Omicron'a karşı uyardı Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısının 173'e, yeni vaka sayısının ise 20 bin 138'e ulaştığını açıkladı.