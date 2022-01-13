Türkiye Gazetesi

Emniyet Genel Müdürlüğü, vatandaşları borçlandırıp, baskı, cebir ve şiddet yoluyla haksız kazanç sağlayanlara yönelik Ankara, Adana ve İstanbul’un da bulunduğu toplam 28 ilde 'Kene' operasyonu başlattı.

EMNİYET'TEN AÇIKLAMA

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Vatandaşlarımızı önce borçlandırıp devamında baskı, cebir ve şiddet yoluyla haksız kazanç sağlayan fırsatçılara yönelik olarak Emniyet Genel Müdürlüğü KOM (Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele) Dairesi Başkanlığı koordinesinde, İl Cumhuriyet Başsavcılıklarımız talimatları çerçevesinde sürdürülen 6 aylık planlı çalışmalar neticesinde;

- Verilen borç çerçevesinde senetler düzenleyerek ve bu senetler üzerinde tahrifat yaparak (500.000’i 5.000.000 yaparak),

- Acil nakite ihtiyacı olan vatandaşlarımıza pos cihazı kullanarak para vererek, (pos cihazından 3.000 TL çekip, vatandaşa 2.300 TL vererek),Tefeci operasyonu

Tefeci operasyonu

- Ödenemeyen senetler karşılığında vatandaşlarımızın evlerini, arabalarını, arsalarını, haksız olarak elde ederek,

- Borç verilen ve ödenemeyen paralar karşılığında vatandaşlarımızı tehdit ederek, ilerleyen aşamalarda darp ederek,

- Ailesi ya da yakınlarına zarar verileceğini ima ederek Tefecilik suçunu işledikleri tespit edilen 160 hedef şahsa yönelik, aralarında Ankara, Adana ve İstanbul’un da bulunduğu toplam 28 ilimizde 'Kene' operasyonu gerçekleştirilmiştir.

İSTANBUL'DA 15 GÖZALTI

İstanbul Anadolu ve Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen 2 farklı soruşturma kapsamında, vatandaşları önce borçlandırıp sonrasında baskı, cebir ve şiddet yoluyla haksız kazanç sağlayan 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde düzenlediği "Kene" adı verilen operasyonda, zanlılardan 9'unu yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 2 tüfek ile çok sayıda mermi, çek ve senet ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 6 kişinin yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

TEHDİTLE VATANDAŞIN EVİNE ARABASINA EL KOYMUŞLAR

160 kişiye yönelik operasyonda Adana’da da 16 zanlının yakalanması için şafak vakti harekete geçildi. Polis, 16 zanlının iş yeri ve evlerinde arama yaparak, çok sayıda zanlıyı gözaltına aldı. Gözaltına alınan zanlılar, adli tıpta sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

6 ay boyunca teknik ve fiziki takibe alınan zanlıların zor durumda olan vatandaşlara borç para verip yüksek faiz aldığı, buna karşılık senet düzenlediği, bu senetler üzerinde oynama yaparak 500 bin lirayı 5 milyon lira yaptığı öne sürüldü.

Zanlıların pos cihazından vatandaşa vermek üzere 5 bin lira para çektiği ancak paranın sadece 4 bin lirasını verdiği de iddia edildi. Zanlıların ödenemeyen senetler karşılığında vatandaşların evlerine, arabalarına, arsalarına haksız olarak el koyarak tehdit ettikleri iddia edildi.

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