Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin önemli sanayi tesislerinin bulunduğu Zonguldak kara, deniz ve demir yolu ulaşım yollarını buluşturan konumuyla Batı Karadeniz’in ihracat kapısı. İç Anadolu ve Marmara’ya bağlaması bakımından stratejik öneme sahip olan Zonguldak’ta oğu-batı yönünde ulaşım sağlayan Zonguldak-Amasra-Kurucaşile-Cide yolu aynı zamanda uluslararası ulaşım akslarındaki Karadeniz Sahil Yolu’nun da bir bölümünü oluşturuyor. Yolun Zonguldak ile Kilimli, Hisarönü, Saltukova ilçe ve beldelerinin bağlandığı sahil şeridinde yoğun nüfuslu yerleşimler, sanayi tesisleri, Filyos Serbest Bölgesi yer alırken güzergâhtaki trafiğin düzenlenmesi önem arz ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, "Zonguldak-Kilimli Yolu Projesi" ile 40 dakika süren yolculuğun 35 dakika kısalarak 5 dakikaya indiğini açıkladı.

2 BİN 500 METRELİK TÜNEL

11. Kalkınma Planı kapsamında Filyos Limanı’na da ulaşım sağlayacak şekilde projelendirilen 34 kilometre uzunluğundaki Zonguldak-Kilimli yolunun 6,5 kilometrelik kesiminin, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında tamamlanarak hizmete sunulduğu kaydedildi. Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı'nın adını taşıyan tünellerin de yer aldığı projeye ilişkin şu ifadelere yer verildi: "Açılışı yapılan kesimde tamamı çift tüplü inşa edilen bin 546 metre Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı-1 Tüneli, 337 metre Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı-2 Tüneli, 237 metre Uzunkum Tüneli ve 382 metre Aslankayası Tüneli olmak üzere toplam 2 bin 502 metre tünel imalatı ile toplam uzunlukları 457 metre olan Karaelmas-1 ve Uzunkum Köprülü Kavşakları bulunuyor. Proje ile yerleşim alanlarından geçen transit trafiğin şehir dışına alınarak bölgedeki ulaşımın düzenlenmesi amaçlandı. Ağır sanayisi olan Zonguldak ile Kilimli'yi birbirine bağlayan yolun fiziki ve geometrik standartları yükseltilerek trafik hacmi rahatlatılırken, yolda inşa edilen tüneller ve bağlantı yollarıyla hızlı, konforlu ve güvenli ulaşım tesis edildi."

SEYAHAT SÜRESİ 5 DAKİKAYA İNDİ

Projenin tamamlanmasıyla Zonguldak ile Kilimli ilçesini bölünmüş yol standardında birbirine bağlayan güzergâhta 4,5 kilometre kısalma sağlandığı belirtilirken, hayata geçen proje ile yıllık 155,2 milyon TL tasarruf sağlanacak. 40 dakikada geçilen güzergâh ise 35 dakika kısaltılarak seyahat süresi 5 dakikaya indirildi. Zonguldak-Kilimli kesimi ile zamandan 135 milyon, akaryakıttan 20,2 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 155,2 milyon TL tasarruf elde edilecek. Karbon salınımı da 4 bin 225 ton azaltılacak. Ayrıca, projenin tamamının hizmete sunulmasıyla Filyos Limanı’na yüksek standartlı erişim imkanı tesis edilecek. Batı Karadeniz Sahil Yolu projesinin önemli bir bölümünü oluşturan güzergah ile Sinop, Bartın ve Zonguldak illerinin Düzce, Sakarya, Kocaeli ve İstanbul’a ulaşım kolaylaşacak.

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