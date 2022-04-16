Türkiye Gazetesi

Kayışdağı durağından Mevlâna durağına kadar test sürüşüne katılan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra beraberindeki heyetle önce Çekmeköy Rahmi Demir Kent Ormanı’nda, ardından da Anadolu Hisarı’nda incelemelerde bulundu. Kılıçdaroğlu basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İBB Başkanı İmamoğlu’nun yaptığı çalışmaları alanda izlediklerini söyleyerek, şunları kaydetti: Hepinizin huzurunda kendisini yürekten kutluyorum. Başarı kendisinin bireysel başarısı değil, başarı İstanbul’un başarısı. Hizmet de İstanbul’a veriliyor. İstanbullulara veriliyor. İstanbul’un ciddi bir tarihî dokusu var. Bu tarihî dokuyu ortaya çıkarmak için de olağanüstü çaba harcıyor. Ben de bir bahar gününde buna tanık oldum.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da “Kozyatağı’nda çok yüksek sayıda bir kent otoparkımız devreye girecek, üç bin araçlık kadar. Bu da aslında bizim için araçların parklandığı ve raylı sistemle İstanbul’a girdiği, dağıldığı bir merkez gibi olacak” dedi.

CHP’nin rakılı iftar sofraları CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, muhafazakâr seçmene sevimli görünmek için iftar sofralarında görüntü verirken parti teşkilatı ise skandallara imza atıyor.