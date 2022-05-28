Türkiye Gazetesi

terör örgütü FETÖ ile mücadelede operasyonlar hemen hemen her gün devam ederken örgüt üyelerinin yerleri tek tek tespit ediliyor ve operayonlarla şüpheliler yakalnıyor. Kocaeli merkezli 5 ilde FETÖ operaysonu düzenlendi ama bu kez operasyonda şüpheliler dışında çok daha farklı şeyler ele geçirildi. Operasyon yapılan evlerden birinde külçe külçe gümüş, altın, binlerce dolar ele geçirildi.

21 Mayıs Cumartesi günü Kocaeli merkezli; İstanbul, Ankara, Bursa ve Balıkesir illerinden 19 şüpheli şahsa eş zamanlı operasyon düzenlendi. 6’sı Kocaeli’den olmak üzere 19 şüphelinin tamamı suçüstü yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında aramalar yapıldı.

RESMEN HAZİNE ÇIKTI

Aramalarda; 29 bin 126 Amerikan Doları, 3 bin 800 Euro, 250 gram külçe altın, 12 kilogram külçe gümüş, 2 adet silahlı helikopter mühimmatı, F serisi 2 Amerikan Doları, A serisi 1 Amerikan Doları, B serisi 1 Amerikan Doları, L serisi 1 Amerikan Doları, sahte olduğu değerlendirilen 2 adet pasaport, başka şahıslara ait kimlik fotokopileri ve fotoğraflar ve terör örgütü liderine ait kitap ile kasetlerle birlikte şüphelilere ait çok sayıda dijital materyaller ele geçirildi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyon çerçevesinde gözaltına alınan şüpheliler dün Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Adli mercilerce 16 şüpheli adli kontrol tedbiri ve yurt dışı yasağı ile serbest bırakıldı. 3 şahıs ise tutuklandı.

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