Türkiye Gazetesi

Ünlü isimler kendileri hakkında çıka olumsuz haberlerden daima rahatsız olmuş ve bunun imajları açısından kötü bir izlenim bırakacağından endişelenmişlerdir. Hatta öyle ki bazı iismler mahkemeye başvurarak şahısları hakkında çıkan olumsuz haberleri Google üzerinden veya birçok yerden kaldırtma kararı aldırıyor. İşte buna verilebilecek en iyi örnek yaşandı ama maalesef dolandırılmayla sonuçlandı.

Popüler kişiler hakkında çıkan olumsuz haberleri, sahte mahkeme kararlarıyla erişime kapatan şebeke çökertildi. Sahte erişim engeli kararı gönderdiği ileri sürülen İlknur Ö. ile Uğur Y. tutuklandı

Geçtiğimiz aylarda bazı yayın organlarına gönderilen maillerde, ellerinde erişim engeli olduğunu ileri süren şüpheliler, bazı haberlerin kaldırılmasını talep etti. Ardından söz konusu kurumları arayan şüpheliler, ellerinde mahkeme kararı olmasına rağmen haberleri kaldırmayan kurum çalışanlarını tehdit etti.

Şebeke, Instagram fenomeni Zeynep Özbayrak, Prof. Dr. Yalçın Karakoca gibi 20'ye yakın ünlü isimle pazarlığa oturdu. Gönderilen maillerde ise ünlü ceza avukatı Prof. Dr. Ersan Şen'in isminin kullanıldığı ileri sürüldü. Artan şikâyetler üzerine durum incelemeye alındı. Kurumlara gönderilen sözde kararların, 'gerçek mahkemelerce' gönderilmediği, sahte olduğu belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

SAHTE MAHKEME KARARI ALDILAR

İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını derinleştirdi. Bahsi geçen maillerle ulusal yayın organlarına gönderilen erişim engeli taleplerinin elle hazırlanan sahte belgeler olduğu ortaya konuldu. Belgelerin orijinal Sulh Ceza Hâkimliği kararlarıyla bire bir benzerlik gösterdiği, mahkeme adı, hâkim ve kâtip adı, sicil bilgileri yer alırken, kararda kaldırılmak istenen haberlerin linklerine yer verildi.

Maillerde ismi kullanılan ve mağdur sıfatıyla ifadesi alınan Prof. Dr. Ersan Şen, mail hesabının kendi isim ve soyisim bilgileriyle oluşturulsa da kendisi tarafından kullanılmadığını aktardı.

ÜNLÜ İSİMLER HEDEFTEYDİ

Soruşturmada savcılık, medya kuruluşları ve muhabirleri arayan numara ve mailleri tespit etti. Uğur Y. ve İlknur Ö. adlı şüpheliler yakalandı. Danışmanlık şirketi sahibi olduğunu belirten Uğur Y., telefon numarasının kendisine ait olduğunu doğruladı ve "Benim sahte mahkeme kararlarıyla işim olmaz. Bunlara ayıracak vaktim yok. Sosyete camiasıyla iç içe çalışır, para kazanırım. Böyle içerikleri hazırlamam mümkün değil" iddiasında bulundu. Uğur Y.'nin ortağı olduğu belirlenen İlknur Ö.'nün, popüler kişiler hakkında çıkan tüm olumsuz haberlerin peşine düşerek onlarla pazarlık yaptığı belirlendi.

MİLYONLARCA LİRA KAZANDILAR

İlknur Ö. ise ifadesinde, fizyoterapist olduğunu anlatarak, "Uğur Y., komşum olur. Tapelerde yer alan konuşmalar iş görüşmesidir. Bu legal bir iştir. Sahte evrak oluşturmam söz konusu değildir" sözleriyle kendisini savundu. İşadamlarının ve ünlü kişilerin tanıtım ajanslarına ulaşan İlknur Ö.'nün, haberlerin kaldırtmasını kabul eden ünlülerden kapora aldığı, kapora sonrası hazırlanan sahte evrakları PR ajansına gönderdiği ve milyonlarca lira kazandıkları ortaya çıktı. Uğur Y. ile İlknur Ö. tutuklanarak cezaevine konuldu.

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