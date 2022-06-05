Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde turizm sezonu öncesi sahil şeridindeki illerde, turizm işletmelerini zor kullanarak çalıştırdıkları, devlet büyüklerinin adını kullanmak suretiyle şahısları dolandırdıkları, karşı çıkanları tehdit ettikleri, suç örgütüne maddi menfaat sağladıkları belirlenen mafya tipi organize suç örgütlerine yönelik EmniyetGenel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından büyük bir operasyon gerçekleştirilmişti.

ÇOK SAYIDA SİLAH VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda yapılan aramalarda; 175 adet tabanca, 41 adet tüfek, 2 bin 630 adet fişek, 30 adet bıçak, 4 adet muşta, 12 adet pala, 3 adet kılıç, 1 adet kelepçe, 1 adet hassas terazi, çok sayıda silah parçası, çok miktarda sentetik hap, sentetik ecza, esrar, metamfetamin, 1 milyon 605 bin TL, 10 bin euro ve çok sayıda çek ve senet ele geçirildi. Operasyonlar çerçevesinde 16 ilde 315 şüpheli şahıs hakkında gözaltı kararı verildi. Müsilaj operasyonu çerçevesinde çok sayıda silah ve çok miktarda uyuşturucu madde de ele geçirildi.

288 ŞÜPHELİDEN 97'Sİ TUTUKLANDI

Yapılan aramalarda, 175 adet tabanca, 41 adet tüfek, 2 bin 630 adet fişek, çok sayıda kesici, delici alet, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Söz konusu operasyonlarda gözaltına alınan ve adli mercilere sevk edilen 288 şüpheli şahıstan 97’si tutuklanırken, 66’sı adli kontrol kararıyla, 125'i ise tedbir uygulanmadan serbest bırakıldı. Firari 27 şüpheli şahsı yakalama çalışmaları devam ediyor.

Emniyet'ten 16 ilde Müsilaj Operasyonu: 263 gözaltı Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı'nca 16 ildeki suç örgütlerine düzenlenen eş zamanlı “Müsilaj” operasyonunda gözaltı sayısı 263'e yükseldi.

Son dakika: 16 ilde organize suç örgütlerine 'müsilaj' operasyonu Sahil şeridindeki 16 ilde turizmi olumsuz yönde etkileyen mafya tipi organize suç örgütleri ve bu örgütlere silah temini sağlayan suç gruplarına yönelik eş zamanlı 'müsilaj operasyonu' düzenlendi. İçişleri Bakanlığı operasyon kapsamında 230 şüphelinin gözaltına alındığını ve çok sayıda silah ele geçirildiğini duyurdu.