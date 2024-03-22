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89 kişiye mezar olan Galeria Sitesi davasında karar çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
89 kişiye mezar olan Galeria Sitesi davasında karar çıktı

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

6 Şubat depremlerinin vurduğu Diyarbakır'da yıkılan ve 89 kişinin hayatını kaybettiği Galeria Sitesi'ne ilişkin davada tutuklu yargılanan 4 sanığın cezası belli oldu. 3 müteahhit ve inşaat mühendisine 17 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.

Diyarbakır'da 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve 89 kişinin hayatını kaybettiği Galeria Sitesi'ne ilişkin davada karar çıktı.

Diyarbakır 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu müteahhitler Sedat Eser, Mehmet Şirin Yiğit, Şeyhmus Yiğit ve inşaat mühendisi fenni mesul Tevfik Demir, tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) katılırken, avukatları ise salonda hazır bulundu.

Duruşmada söz alan müşteki Mehmet Özdemir, depremde bu sitede hayatını kaybeden Serhan Özdemir'in amcası olduğunu belirterek, "sanıklardan şikayetçiyim" dedi. Mağdur taraf avukatları, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

FİRARİ SANIKLARIN DOSYASI AYRILDI

Cumhuriyet savcısı esas hakkında hazırladığı mütalaasında, tutuklu sanıkların isnat edilen suçtan cezalandırılmasına, tutukluluk hallerinin devamına ve firari sanıkların dosyalarının ayrılması yönünde görüş bildirdi.

Sanık avukatları da sunulan mütalaayı kabul etmediklerini belirterek, müvekkillerinin suçsuz olduğunu savundu, tahliyelerini talep etti.

Sanıklar da suçlamayı reddederek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

4 KİŞİYE 17 YIL HAPİS 

Mahkeme heyetince oy birliğiyle alınan kararda, 4 sanığın "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 17 yıl 6'şar ay hapisle cezalandırılmasına hükmedildi.

Mahkeme, haklarında yakalama kararı bulunan firari sanıklar M.E., H.M.Y. ve İ.H.Y.'nin dosyalarının ayrılmasını kararlaştırdı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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