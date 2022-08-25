Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümünde düzenlenen törende konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başlıkları;

Ahlat tıpkı Malazgirt gibi uzun süre ihmal edildi. Burayı yeniden imar ve ihya ediyoruz. Bunlar konu Ahlat olunca tam bir mankurtluk tavrıyla alaycı ve hırlayıcı bir tavır içine giriyorlar. Ahlat ve Malazgirt medeniyetimzin tescilidir dostumuza güven düşmanımıza korku veren yerdir. Ecdadın gazadan gazaya koşarak inşa ettiği yerdir. Bazıları bu bozkıra neden yatırım yaptığımızı anlamıyor. Kendilerine ne yaptığımızı tane tane anlatmayı sürdüreceğiz. Hiç kimsenin imanı ile canları pahasına mücadele eden kahramanlarımıza saygısızlık etme hakkı yoktur. Ahlat ve Malazgirt geçmişi bugünü ve yarınıyla Türkiye'dir. Medeniyetimizi yeniden yükseltme irademizin mührüdür.

"AHLAT VE MALAZGİRT YÜKSELİŞİMİZİN MÜHRÜ"

Cumhurbaşkanlığı Külliyemizin bir şubesini de burada inşa ederek Anadolu'yu milletimize vatan yapan ecdadın mirasına sahip çıkıyoruz. Okçular Vakfımızın gayretleriyle sadece ecdadın mirasına sahip çıkmakla kalmıyor nesilden nesile gururla aktarılacak bir geleneği de burada yerleştiriyoruz. Gençlerimizin Ahlat'a ve Malazgirt'e sahip çıktıklarını gördükçe büyük ve güçlü Türkiye'nin geleceğine olan güvenimiz 2053 vizyonundan umudumuz artıyor. Konu islam olunca küçümseyici alaycı bir tavır içine giriyorlar. Kendilerine ne yaptığımızı, niçin yaptığımızı tane tane anlatmayı sürdüreceğiz. Çünkü cumhurbaşkanı olarak sorumluluğumuz bunu gerektiriyor. Ahlat ve Malazgirt Anadolu'nun ebedi vatanımız olarak tescilidir. Ahlat ve Malazgirt dostlarımıza güven düşmanlarımıza korku veren yükselişimizin mührüdür.

SURİYE'YE OPERASYON MESAJI

Kimse duadan salavattan rahatsız olmaz. Çünkü bu salavatlar kökeni meşrebi ne olursa olsun herkesin istiklali ve istikbali için verilen mücadelenin manevi zırhıdır. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiğinde, her kökenden insanın onurunu garanti altına altına almıştı. Geçtiğimiz 20 yılda ülkemize kazandırdığımız her eseri, her hizmeti bu anlayışla hayata geçirdik. Biz bu ülkede her ferdin geleceğe güvenle bakabilmesi için vizyonumuzu geliştiriyoruz. Bugün 2053 diyoruz, yarın 2071 diyeceğiz. Bilindiği gibi dün Fırat Kalkanı Harekatımızın 6. yıl dönümüydü. Şehitlik ve gazilik mertebesine ulaşan her askerimize şükranlarımı sunuyorum. Halen orada olan tüm askerlerimize başarılar diliyorum. Oraları güvence altına alıncaya kadar mücadelemizin bitmeyeceğini buradan tüm dünyaya ilan ediyorum. Kendileri istediği zaman istediği yere harekat düzenleyenlerin bize parmak sallamalarını dikkate almıyoruz. Hep söylediğimiz gibi, bir gece ansızın gelebiliriz. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Güvenlik önceliğimize göre operasyonlar sürecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AHLAT'TA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 951'inci yıldönümü etkinliklerine katılmak üzere Helikopter ile Bitlis'in Ahlat ilçesine geldi. Kutlamalara katılmak üzere Malazgirt’e geçecek olan Erdoğan’a MHP Lideri Devlet Bahçeli, bakanlar, kuvvet komutanları ve çok sayıda bürokrat eşlik ediyor.

Erdoğan'dan talimat: Seçim için hazırlıklara başlayın Seçim beyannamesi hazırlıkları başlayacak. Ekonomi, sosyal politikalar, çevre gibi alanlarda çalışma grupları oluşturulacak.