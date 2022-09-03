Türkiye Gazetesi

Diyarbakır'da temaslarını sürdüren Bakan Soylu, bir gazetecinin HDP'li Semra Güzel'e ilişkin sorusunu cevaplandırdı. MİT tarafında takip edilen bir insan kaçakçısı ile görüşme yapılması üzerine Güzel'e dair soruşturmanın derinleştirildiğini söyleyen Soylu, "Gereği yapıldı" ifadesini kullandı.

"KAPASİTEMİZ GÜN GEÇTİKÇE GÜÇLENİYOR"

Soylu, "İstihbari çalışma sonucunda yurt dışına çıkmak için sahte kimlik ve diğer sahte evrakların bütün bunların hazırlıklarını yapmışlar ve bizim takip ettiğimiz, Milli İstihbaratın da takip ettiği bir göçmen kaçakçısıyla irtibat kurmuşlar. Yola çıkmışlar. Gereği de yerine getirildi. Dikkat ederseniz kapasitemiz gün geçtikçe güçleniyor." ifadelerini kullandı.

YURT DIŞINDA YAKALANAN SUÇLULAR

İtalya'da, Türkiye'de birçok kişinin canını yakmış bir katili yakalattıklarını kaydeden Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ben onun için Gürcistan'a gittim. Gürcistan'dan kaçtı, ondan sonra başka ülkeye gitti. Takip ettik, İtalya'da yakaladık. Yine önemli bir katili Arjantin'de yakalattık. Onun peşine de gittik ve havalimanı girişinde yakalattık ve aldırdık. O da kaçak pasaportla giriyordu. Yine 2 kişiyi Binali Camgöz, Deniz Camgöz, Sırbistan ve Karadağ'da yakalattık. Arnavutluk'ta Bitcoinciyi yakalattık. En nihayetinde Arnavutluk İçişleri Bakanı sabah erkenden 'Sana verdiğim sözü tuttum' dedi. Bir vesileyle hem Cumhurbaşkanımızın takip ettiği hem onlar da üzerine düşeni yaptılar, yapmaya çalıştılar. Şimdi onların iadeleri var, biliyorsunuz hepsinin mahkeme süreçleri var. Mahkeme süreçleri çünkü kırmızı bülten olduğu için hukuka yansımıştır. Kırmızı bülten olmasa deport edilebilir, kaçak bir göçmen olarak nitelendirilir ve deport edilebilir ama kırmızı bülten olunca bir mahkeme var, bir mahkemeyle beraber onları alacağımızı düşünüyoruz."

Son dakika: HDP'li Semra Güzel adliyeye sevk edildi Son dakika haberine göre; Edirne'ye giderken İstanbul'da yakalanan HDP'li Semra Güzel adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen Güzel'in Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Ankara'ya bağlanarak ifade vereceği bildirildi.

Bakan Soylu duyurdu! Semra Güzel sahte pasaportla yakalandı Mart ayı başında dokunulmazlığı kaldırılan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan HDP'li Semra Güzel, Edirne’ye giderken MİT ve İstanbul Emniyeti'nin başarılı operasyonu ile yakalandı.

Beş oturuma katılmadı, Semra Güzel'in vekilliği düşürülecek PKK’lı teröristle fotoğrafları ortaya çıktıktan sonra dokunulmazlığı kaldırılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in milletvekilliğinin düşürülmesine yönelik süreç başladı.