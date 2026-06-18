Oyuncu Ece İrtem'in 35 yaşındaki ölümü yeni bir tartışmayı gündeme getirdi: Kalp hastalıkları artık gençleri de vuruyor
Kardiyoloji uzmanı Dr. Gürkan Karaca, obezite, fast food tüketimi, sigara, hareketsiz yaşam, uyku bozuklukları ve yoğun stres sebebiyle kalp hastalıklarının daha genç yaşlarda görülmeye başladığını söyledi.
- Genç yaşta ani ölümlerin arkasında kalp kası hastalıkları, doğuştan gelen damar problemleri, kalp ritim bozuklukları, miyokardit veya akciğere pıhtı atması gibi pek çok sebep bulunabilir.
- Kalbin elektrik sistemindeki kısa devreler veya iletişim bozuklukları kalbin hızlı, yavaş veya düzensiz çalışmasına yol açabilir.
- Obezite, fast food, sigara ve elektronik sigara kullanımı, hareketsiz yaşam, uyku bozuklukları ve yoğun stres gibi faktörler kalp hastalıklarının daha genç yaşlarda görülmesine neden oluyor.
- Göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı, açıklanamayan bayılma ve eforla ortaya çıkan şikayetler yaşa bakılmaksızın ciddiye alınmalıdır.
- Ailesinde genç yaşta ani ölümler görülen kişilerin kardiyolojik kontrolden geçmesi önemlidir.
- Hava kirliliği, otoimmün hastalıklar, kronik inflamasyon, stres, depresyon, Lp(a) yüksekliği ve madde kullanımı yeni nesil risk faktörleridir.
ZİYNETİ KOCABIYIK- Hayatını kaybeden 35 yaşındaki oyuncu Ece İrtem’in vefatı, genç yaşta görülen ani ölümleri yeniden gündeme getirdi. Kardiyoloji uzmanı Dr. Gürkan Karaca, toplumda genç yaşta meydana gelen her ölümün kalp krizi olarak değerlendirildiğini ancak bunun her zaman doğru olmadığını söyledi.
KALP RİTMİNE DİKKAT
Dr. Karaca, “Kalp hastalıkları artık sadece ileri yaş hastalığı ve ölüm sebebi değil. Genç yaşta görülen ani ölümlerin arkasında kalp kası hastalıkları, doğuştan gelen damar problemleri, kalp ritim bozuklukları, miyokardit veya akciğere pıhtı atması gibi birçok sebep bulunabilir. Özellikle ritim bozuklukları bazen hiçbir belirti vermeden hayati sonuçlara yol açabiliyor” dedi.
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Kalbin kusursuz çalışmasını sağlayan bir elektrik sistemi bulunduğunu anlatan Karaca, bu sistemde oluşan kısa devreler veya ileti bozukluklarının kalbin aniden çok hızlı, çok yavaş ya da düzensiz çalışmasına yol açabileceğini belirtti.
ÇARPINTIYI HAFİFE ALMAYIN
Son yıllarda obezite, fast food tüketimi, sigara ve elektronik sigara kullanımı, hareketsiz yaşam, uyku bozuklukları ve yoğun stresten dolayı kalp hastalıklarının daha genç yaşlarda görülmeye başladığını vurgulayan Dr. Karaca, özellikle göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı, açıklanamayan bayılma ve eforla ortaya çıkan şikâyetlerin yaş gözetilmeksizin mutlaka ciddiye alınması gerektiğini söyledi.
Ailesinde genç yaşta ani ölüm öyküsü bulunan kişilerin de kardiyolojik kontrolden geçmesinin hayati önem taşıdığını belirten Karaca, “Bazı ritim bozukluklarında hiçbir belirti olmayabilir. Bu nedenle risk faktörü taşıyan kişilerin düzenli kalp muayenelerini ihmal etmemesi gerekiyor. Erken teşhis edilen birçok ritim bozukluğu ve kalp hastalığı bugün başarıyla tedavi edilebiliyor” diye konuştu.
YENİ NESİL RİSK FAKTÖRLERİ
- Hava kirliliği damarlara sessizce hasar veriyor.
- Otoimmün hastalıklarda, bağışıklık sistemi damarlara saldırıyor
- Kronik inflamasyon yani vücutta uzun süren iltihaplanma damarlara zarar veriyor
- Stres ve depresyon kalp sağlığını etkiliyor.
- Lp (a) yüksekliği olarak ortaya çıkan genetik risk erken yaşta kalp krizini tetikliyor. Lipoprotein (a) veya kısa adıyla Lp(a), damar sertliğine ve pıhtılaşmaya yol açarak kalp krizi ile inme riskini artıran genetik bir “kötü” kolesterol türüdür.
- Madde kullanımı (kokain, esrar, alkol) kalp hastalıkları riskini artırır.