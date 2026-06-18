Sıvı azotla hazırlanan ve “Ejderha Nefesi” olarak bilinen atıştırmalıkların ciddi sağlık riskleri taşıdığı uyarısı yapıldı. Uzmanlar, bağırsak delinmesi, ağır soğuk yanıkları ve ölümcül enfeksiyonlara yol açabilecek bu ürünlerin özellikle çocuklar için tehlike oluşturduğunu belirtiyor.

Türkiye ve dünyada popüler olan, tüketildiğinde ağız ve burundan dumanlar çıkaran sıvı azotlu “Ejderha Nefesi” tehlike saçıyor.

Görünüşüyle çocukları cezbeden bu atıştırmalıkların başta bağırsak delinmesi olmak üzere ciddi sağlık problemlerine yol açabileceğini söyleyen Medicana Zincirlikuyu Hastanesi Çocuk İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Bölümünden Prof. Dr. Mahir İğde, “Sıvı hâli eksi 196 derece olan bu madde, oda sıcaklığında aniden buharlaşarak sağlığı ciddi şekilde tehdit ediyor.

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Tamamen buharlaşmadan mide ve bağırsağa ulaşan sıvı azot, aniden genleşerek çok ciddi bağırsak delinmelerine yol açabiliyor. Yüksek basınç sebebiyle şiddetli karın ağrısı ve ağır organ hasarları meydana gelebiliyor. Ayrıca buradaki zararlı bakterilerin kana karışması sonucunda, tıp dilinde ‘sepsis’ denilen ölümcül enfeksiyonlar gelişebiliyor. Ürün en iyi şartlarda tüketilse dahi, aşırı soğuğa maruz kalma yüzünden ağız içinde ve yemek borusunda ciddi soğuk yanıkları oluşuyor” uyarısını yaptı.

Yapay kimyasallarla dolu bu abur cuburun, alerjik bünyelerde astım ataklarını ve ürtikeri tetiklerken, sağlam kişileri de alerjiye sebep olduğunu anlatan Prof. Dr. İğde, “Tüketim sonrasında başlayan ani kusma, şiddetli karın ağrısı veya ishal gibi belirtilerde hiç vakit kaybetmeden acile gidilmeli” dedi.

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