İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya paylaşımında "Uyuşturucu ile mücadelede KÖKÜNÜ KURUTMA OPERASYONU kapsamında alan kapatıyoruz. İstanbul’da 10 Ağustos-6 Eylül arası, Narko Alan Projesiyle 7 İLÇE 16 MAHALLEDE SIKI DENETİM Sonuç alıyoruz, alacağız. Kökünü kurutacağız." dedi.
Bakan Soylu duyurdu: Diyarbakır'da 431 kilogram uyuşturucu ele geçirildi Diyarbakır'da durdurulan 2 araçta 431 kilogram esrar ele geçirildi. Araçlardaki 2 şüpheli gözaltına alındı.
Terör finansmanına darbe! Kayalıklara gizlenmiş 200 kilo uyuşturucu madde Van’ın Başkale ilçesi kırsalında jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda kayalıklar arasına gizlenmiş 200 kilo toz esrar ve 500 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.