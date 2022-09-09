Terörle mücadele hem sınrılarımızda hem de sınır ötesinde kararlılıkla sürüyor. Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyonları kapsamında 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Terörist neredeyse hedef orası. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi."
MSB: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 8 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi Milli Savunma Bakanlığı Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 8 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildiğini açıkladı. Bakanlık açıklamasında "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam.'' ifadeleri kullandı. Şırnak'ta ise devam eden Eren Abluka-27 operasyonları kapsamında 2 terörist öldürüldü.
MSB'den tahıl sevkiyatı açıklaması MSB, tahıl sevkiyatına ilişkin açıklamalarda bulundu ve bu sabah itibari ile Ukrayna limanlarından 5 geminin daha hareket ettiğini duyurdu.
MSB duyurdu: Taciz ateşi açan 7 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.